Terracciano: "Siamo solo all'inizio di un percorso, ma penso che la strada sia quella giusta"

Nel post partita di Arsenal-Milan il portiere Pietro Terracciano è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la sua seconda uscita stagionale in maglia rossonera dopo la sgambata in famiglia a Milanello di sabato scorso contro il Milan Futuro: "Sono sensazioni ottime. Poi è vero che adesso il risultato non conta, però dobbiamo comunque tenere a far bene e portare a casa il risultato. Penso che ci sia stata un'ottima abnegazione da parte di tutti, abbiamo avuto delle buone risposte. Sapevamo di affrontare una squadra molto tecnica, che ci veniva a pressare alta. Penso comunque che la nostra partita l'abbiamo fatta. È chiaro che siamo solo all'inizio di un percorso, ci vorrà un po' di tempo, ma penso che la strada sia quella giusta".

Fame e cattiveria per ripartire dopo l'anno scorso

"Fame e cattiveria l'ho vista anche dal mister, dallo staff che hanno cercato di trasmetterlo a noi. Questo è un gruppo che ha voglia di rifarsi rispetto all'ultima campionato, perché comunque sappiamo che quello non è il vero valore del Milan, e lo spirito che ho visto nei primi giorni di allenamenti è uno spirito importante. Almeno da quel punto di vista siamo sulla strada giusta e ci porterà lontano".

Su questi primi giorni in rossonero

"Mi hanno accolto subito benissimo, ma non avevo dubbi. Un po' caratterialmente mi adatto subito ai nuovi ambienti. Sono conento e non avevo dubbi di riuscirmi a integrarmi subito".