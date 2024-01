Tesoro Reijnders: ecco di quanto è aumentato il suo valore di mercato negli ultimi mesi

Tijjani Reijnders è sicuramente tra le note più positive dell'inizio di stagione del Milan. Acquistato nell'estate 2023, è entrato a far parte di un centrocampo orfano di Tonali e totalmente da riorganizzare. Con le sue prestazioni sta riuscendo a non far rimpiangere chi c'era prima di lui in campo in quella posizione. Reijnders è uno dei fedelissimi di Pioli: il tecnico rossonero infatti non si è mai privato dell'olandese nelle formazioni titolari in Serie A, mentre solo una volta in Champions Reijnders è partito dalla panchina.

Il valore di mercato dell'olandese, da quando è al Milan, è aumentato e non poco. I rossoneri l'hanno acquistato in estate per circa 20 milioni dall'AZ Alkmaar. Ai tempi del trasferimento al Milan Reijnders valeva 14 milioni, mentre a ottobre il suo valore era già cresciuto a 20 milioni. Ora, con l'ultimo aggiornamento di Transfermarkt.it di dicembre, il centrocampista del Milan ha toccato i 23 milioni di valore di mercato.