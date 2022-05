Theo al lavoro verso Verona-Milan: "Non fermarti mai"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Leader tecnico della formazione di mister Pioli, Theo Hernandez sta rispettando le sempre alte aspettative su di lui in questo importantissimo finale di stagione. Il terzino francese sta offrendo ottime prove in entrambe le fasi, risultando spesso decisivo anche senza entrare nel tabellino. Il numero 19 rossonero è carico in vista del match di domenica sera contro il Verona di Tudor e scrive sui suoi social: "Non fermarti mai, due giorni a Verona-Milan".