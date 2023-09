Theo e Calabria ci saranno a Cagliari? Pioli è fiducioso

Theo Hernandez e Davide Calabria, curiosamente vice e capitano del Milan, sono stati gli assenti dell'ultimo minuto contro il Verona per un edema muscolare riportato come postumo della gara di Champions League contro il Newcastle. Eppure Stefano Pioli, ai microfoni dopo la gara contro l'Hellas, ha dichiarto di sperare di ritrovare i suoi terzini già dalla trasferta di Cagliari di mercoledì: "Per loro un edema che ha provocato una contrattura. Siamo fiduciosi che possano rientrare a Cagliari"