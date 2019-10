Theo Hernandez su Pioli: "Grande allenatore, ha concetti chiari"

Theo Hernandez, intervistato da Sky Sport, si è espresso in merito a Stefano Pioli, nuovo tecnico rossonero dopo l'esonero di Giampaolo: n"Credo che sia un grande allenatore, come tutti quelli che ci sono stati qui. Io non lo conoscevo, è un allenatore a cui piace giocare bene a calcio. Credo che con lui possiamo fare grandi cose, perché è un allenatore molto bravo e dai concetti chiari. Spero che con lui riusciremo a fare grandi cose".