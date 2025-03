Theo salta il primo allenamento con la Francia: oggi dovrebbe recuperare

vedi letture

Theo Hernandez è uscito malconcio dall'ultima partita di campionato del Milan, quella vinta dai rossoneri contro il Como sabato a San Siro: il terzino francese ha lasciato il campo all'intervallo per fare posto ad Alex Jimenez. Se dapprima si era pensato a una scelta tecnica di Conceicao, nei giorni successivi è emerso che il terzino rossonero ha accusato un problema al polpaccio (LEGGI QUI) che ha costretto l'allenatore del Diavolo a non rischiarlo anche nel secondo tempo, anche dietro la richiesta dello stesso giocatore.

A quanto pare il problema al polpaccio è reale e non è stato smaltito dal numero 19 del Milan. Theo ha raggiunto nelle scorse ore il ritiro di Clarefontaine della nazionale francese, rispondendo alla convocazione di Didier Deschamps in vista dei quarti di finale di UEFA Nations League. Nella giornata di ieri però, come riportato da L'Equipe, sia Theo che Dayot Upamecano hanno saltato l'allenamento con la squadra. La situazione, comunque, non dovrebbe essere allarmante dal momento che entrambi dovrebbero essere recuperati per la sessione di oggi pomeriggio, come ha sottolineato il quotidiano francese.