Theo si è ripreso il Milan: tutti i suoi numeri in stagione fin qui

vedi letture

Dopo un avvio di campionato in salita, così come per tutta la squadra, Theo Hernandez si è nuovamente preso il Milan giocando ieri sera un'altra grande partita. Un assist, in occasione della "capocciata" Di Morata e un gol, bellissimo, a chiudere un'azione con Rafa Leao. Per il terzino francese inoltre, quello siglato ieri a San Siro è stato il 29esimo sigillo con la maglia rossonera, bastato per raggiungere Paolo Maldini, suo grande idolo.

29 gol come Paolo Maldini: "Non lo sapevo. Sono felice di aver fatto tanti gol con questo club e spero di farne ancora altri".

I numeri in stagione di Theo

Fin qui il difensore rossonero ha realizzato 2 gol (contro Venezia e Lecce) e un assist (contro il Lecce).