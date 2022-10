Theo: "Sono cresciuto tanto grazie al mister, ai compagni e a Paolo"

MilanNews.it

Theo Hernandez ha parlato a cuore aperto ai microfoni della Rivista Undici. Il terzino francese ha specificato chi lo ha aiutato a crescere in questi primi anni di Milan: "Da quando sono arrivato qua sono cresciuto tantissimo. Dal primo giorno, sia dal punto di vista calcistico che come persona, tutte e due. Quando sono arrivato qua non ero quello che sono ora: sono cresciuto tanto grazie al Mister, ai compagni, e a Paolo. Ma voglio continuare a crescere, e a lavorare. Crescere come uomo e come sportivo, secondo me sono la stessa cosa. Oggi mi sento un uomo più maturo, e anche in campo mi sento così".