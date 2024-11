Thiaw festeggia il suo primo gol con la maglia del Milan alla 60ª presenza

vedi letture

Primo gol di Malick Thiaw da giocatore del Milan. Arriva alla sua 60ª partita in rossonero, grazie a un gran colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo. La sua ultima gioia personale risale ai tempi dello Schalke 04, quando ha contribuito al successo contro l'Ingolstadt (0-3) in una partita di Bundesliga di marzo 2022. È il suo primo gol in assoluto in una competizione internazionale per club.

SEGUI IL LIVE DI REAL MADRID - MILAN SU MILANNEWS.IT