"Ti preoccupa il mercato?", Gattuso risponde alla sua maniera: "Mi preoccupa solo la morte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’esordio con vittoria alla guida del suo Valencia, mister Rino Gattuso si prepara alla prossima giornata di campionato della Liga. Alla domanda del giornalista che gli chiedeva se fosse preoccupato in merito ad un ritardo sul mercato in entrata la risposta arrivata è stata proprio “alla Gattuso”: “A me preoccupa solo la morte, tutto il resto non mi preoccupa. Non sono preoccupato, la morte mi preoccupa, o se un medico mi dice che mi restano solo 5-6 mesi di vita. Non sono preoccupato. Per ora ho questa rosa e lavoro con quello che ho, tutto qui”.