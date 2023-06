Tielemans, gli ostacoli sono l'ingaggio e... Mourinho

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Youri Tielemans, come anticipato ieri mattina da MilanNews.it (QUI), è un obiettivo concreto per il centrocampo del Milan. Il belga si libera a zero dal Leicester City e sarebbe un ottimo rinforzo per la linea mediana rossonera. Il nodo rimane quello dell'ingaggio molto elevato e della competizione serrata che arriva anche dall'Italia. Anche la Roma di Mourinho si sarebbe mossa per assicurarsi le prestazioni del giocatore.