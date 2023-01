MilanNews.it

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato così di Rafael Leao ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro la Salernitana: "Leao è troppo importante. Quando è in giornata è imprendibile. Il Milan meritava di vincere, ha sbagliato tanti gol. Leao e Tonali ha fatto una grande partita, così come Giroud".