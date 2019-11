TMW - Arsenal, malumore Torreira: a giorni incontro per il futuro

Lucas Torreira non vive un bel momento all’Arsenal. Il centrocampista è impiegato fuori ruolo ed è un po’ insoddisfatto. C’è malumore e al momento il giocatore sembrerebbe poco felice della sua avventura in Inghilterra. Previsto per la prossima settimana un incontro nel quale verrà approfondito l’argomento. Se non dovessero esserci più i presupposti, Torreira potrebbe lasciare l’Arsenal a gennaio. E chissà che approfittando del malcontento non possa pensarci il Milan, che in estate con Marco Giampaolo ci aveva già fatto un pensiero. Torreira vuole capire il suo ruolo nel progetto Arsenal, la prossima settimana potrebbe essere più chiaro il suo futuro. Con l’Italia sullo sfondo....