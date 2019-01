TMW - Atletico Madrid-Morata, accordo chiuso. Chelsea: Higuain o Wilson

L'Atletico Madrid ha trovato l'accordo per l'approdo di Alvaro Morata dal Chelsea. Pochi minuti fa Juan Manuel Lopez ha praticamente definito la trattativa per riportare in Spagna l'ex Juventus. È il primo passo per il giro di attaccanti che si sta profilando: ora il Chelsea è a un bivio, tra prendere Gonzalo Higuain - ma solo in prestito dalla Juve - oppure Callum Wilson, centravanti del Bournemouth che piace molto a Marina Granovskaia.