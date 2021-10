TMW - Contatto Pirlo-Laporta, ma la dirigenza vuole Xavi: le ultime sulla panchina del Barça

Joan Laporta sta pensando seriamente a Andrea Pirlo per la panchina del Barcellona. Il presidente blaugrana, come raccolto da TMW, vede nel "Maestro" l'uomo giusto per ricompattare lo spogliatoio e portare chiarezza tattica nella rosa culè: un profilo che gli ricorda quello di Frank Rijkaard nel 2003. Proprio per tale motivo, nonostante lo scetticismo della piazza, le ultime ore hanno registrato un contatto diretto fra le parti e un'apertura del diretto interessato.

Risolvere l'accordo ancora in essere con la Juventus non sarebbe un problema, con Pirlo che intriga il numero uno del Barça anche perché rappresenterebbe una delle soluzioni più economiche. Non è convinta invece la dirigenza sportiva, che vorrebbe affidare la panchina al tanto atteso Xavi (Laporta non lo considera ancora pronto) o preferirebbe una soluzione interna come Jordi Cruijff. Sullo sfondo non vanno scartate neanche le piste che portano a Roberto Martinez e al Muñeco Marcelo Gallardo (difficile perché si libererebbe dal River solo a gennaio). Cinque candidati per un unico posto, l'esonero di mister Koeman (probabilmente dopo l'Atletico Madrid) è a un passo e nelle prossime ore il Barcellona farà la sua scelta.