TMW - Croazia-Repubblica Ceca, Rebic da 5,5: un tempo da 'troppo solo'

La redazione di TMW ha fornito le valutazioni al match tra Croazia e Repubblica Ceca, terminato 1-1; 45 minuti giocati dal rossonero Ante Rebic: ecco il suo voto:

Rebic 5,5 - Solo, troppo, per tutto il primo tempo l’ex Milan rimane comunque il più pericoloso della Croazia. Nonostante questo le occasioni per il 17 croato non si vedono.