TMW e MilanNews: 24 ORE SYSTEM diventa la concessionaria pubblicitaria in esclusiva

La società del Gruppo 24 Ore si occupa da giugno di advertising e branded content per i due popolari siti di informazione sportiva del Network TC&C

© foto di 24OreSystem

Nuova concessione pubblicitaria per 24 Ore System. Il gruppo editoriale multimediale TC&C ha infatti scelto la società del Gruppo 24 Ore per la gestione della raccolta pubblicitaria esclusiva del portale TuttoMercatoWeb e del sito MilanNews, tra i più seguiti dai tifosi del network, a partire dal mese di giugno 2023.

TuttoMercatoWeb nasce nel 1996 diventando una delle prime testate sportive ad approdare online; in quasi 30 anni di vita il suo pubblico è cresciuto costantemente portando il network di TC&C ad essere una delle principali realtà del mondo sportivo ed un punto di riferimento per gli appassionati del mondo del calcio per restare sempre aggiornati. Il sito propone le ultime news in tempo reale su calciomercato, competizioni, conferenze live, probabili formazioni, ma anche approfondimenti editoriali e rubriche, foto e video ed eventi live, interviste, rassegna stampa, pagelle e sondaggi.

Ma il fattore che ha consacrato TuttoMercatoWeb, si legge nella nota stampa, “come leader del settore è la sua capillarità e la capacità di raccontare tutto il panorama calcistico del territorio italiano: il direttore Niccolò Ceccarini guida infatti una struttura di oltre 50 giornalisti professionisti (tra cui molti opinionisti, volti noti nel panorama giornalistico nazionale) che ogni giorno contribuiscono al continuo aggiornamento del sito (con una media di oltre 30 notizie ogni ora) raccontando non solo le squadre della Serie A ma anche i campionati di Serie B e Serie C”. La presenza dei corrispondenti sul posto permette a TuttoMercatoWeb di raccontare tutte le partite con le sue dirette live testuali (con quasi 2 milioni di notifiche mandate ogni settimana), approfondendo le sfide con contenuti pre e post partita. Grande spazio è dedicato anche alle competizioni europee, alle Nazionali e alle partite principali dei campionati esteri, per un’informazione per gli appassionati del mondo del calcio a 360°.

TuttoMercatoWeb e MilanNews si presentano come un sistema multimediale completo che si declina su web, app, social, video agency, magazine digitale e webradio. Tutta la produzione in diretta audio è fruibile anche in video tramite visual radio in app, pc e tablet e tramite app presenti in tutte le smart tv. I due portali da ora in concessione a 24 Ore System vantano online una media di 5,5 milioni di utenti mensili per 300 milioni di pagine viste mese; i follower social raggiungono gli 1,8 milioni e annoverano 170mila iscritti alle notifiche dei live delle partite.

24 Ore System gestirà dunque in esclusiva la raccolta pubblicitaria proponendo agli inserzionisti sia in Italia che all’estero la display advertising e le numerose forme di branded, social e video content realizzabili con le redazioni dei due portali.

“Il 2023 rappresenta l’anno in cui 24 Ore System ha scelto di entrare nel mondo dello sport. Dopo l’arrivo nel bouquet 24 Ore System di Numero Diez e CalcioeFinanza, l’ingresso di TuttoMercatoWeb e MilanNews rappresenta un’accelerazione decisiva e un forte consolidamento: volendo presidiare questo settore non potevamo prescindere dall’avere fra i nostri partner testate che rappresentano una leadership indiscussa del mercato, sia per volumi di traffico che per posizionamento nel mind set degli appassionati come anche degli operatori del settore”, ha commentato Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 Ore. “Questo nuovo ingresso ci permetterà di presentarci con grande autorevolezza e raggiungere con maggior successo tutte le realtà che da sempre amano accostarsi al mondo del calcio e, più in generale, dello sport”.

“Dopo 27 anni di cammino in ‘solitaria’ abbiamo sentito l’esigenza di affidarci a qualcuno che sapesse valorizzare al meglio il grande lavoro della redazione sportiva e l’ampio seguito che abbiamo sul nostro sistema multimediale”, ha detto quindi Andrea Pasquinucci, fondatore e amministratore unico di TC&C srl, editore di TMW e MilanNews. “Che questo qualcuno sia la concessionaria del Gruppo 24 Ore ci inorgoglisce e testimonia come nel nostro progetto editoriale oltre all’aspetto quantitativo ci sia un’autorevolezza e una qualità riconosciuta dal mercato. Consideriamo questo come un nuovo inizio che ci permetterà di far crescere e sviluppare ancora meglio la nostra testata e dare ai nostri lettori un servizio ancora più completo e approfondito”.