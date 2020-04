TMW - I 100 giovani d'Italia: al 14° posto c'è Gabbia

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha scelto i migliori 100 giovani d'Italia. Al quattordicesimo posto troviamo Matteo Gabbia, difensore rossonero che in questa stagione ha saputo conquistarsi pian piano un posto all'interno della prima squadra del Milan:

14) Matteo Gabbia (1999, difensore, Milan)

Il Milan aveva l'intenzione di darlo in prestito in Serie A a gennaio. Avrebbe potuto e voluto farlo. Le ipotesi non mancavano ma il susseguirsi degli infortuni e delle casualità ha portato il classe '99 a fare il suo esordio nella massima serie. Torino, Fiorentina e Genoa: Gabbia ha giocato tutte e tre le ultime partite di Serie A. Centrale difensivo, la scorsa stagione ha vestito un altro rossonero, quello della Lucchese in Serie C. Nazionale Under 21 dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili azzurre, prima del lockdown era decisamente il suo momento. E lo sarà ancora: a fine febbraio ha rinnovato fino al 2024 con quella che sarà la sua squadra del futuro. Il Milan.