TMW - Italia-Svizzera, FIGC cercherà di giocare a Roma. San Siro escluso per fischi a Donnarumma

Italia-Svizzera è la partita più importante dopo l'Europeo. Questa è la sensazione che si respira attorno alla Federazione, perché se la vittoria dell'Europeo è stata una boccata d'ossigeno straordinaria dopo la mancata partecipazione agli ultimi Mondiali in Russia, dall'altra parte è assolutamente fondamentale, per i ragazzi di Roberto Mancini, chiudere la pratica contro gli elvetici, senza cercare ulteriori esami di riparazione, visto come è finito quello con la Svezia del 2017. Sarebbe una bocciatura sonora e che la FIGC vorrebbe assolutamente evitare.

Roma a (quasi) tutti i costi.

La partita di novembre dovrebbe giocarsi all'Olimpico. Condizionale d'obbligo, perché intanto è stata messa in programma il test match di rugby fra Italia e Nuova Zelanda, amichevole in vista del 6 Nazioni. Così bisognerà capire quali saranno le condizioni del terreno da gioco - con Sarri e Mourinho che si sono già lamentati in questo senso - ed eventualmente pensare a un'alternativa. Si è parlato di Bergamo, è vero, ma è uno dei campi attenzionati e che possono ospitare una partita della Nazionale. Così come Torino, Reggio Emilia, Firenze, Udine, Palermo o Bari. Bergamo ha ospitato la sfida contro l'Olanda (a porte chiuse, post Covid) e sarebbe una novità con il pubblico dopo la sfida contro la Turchia del 2006.

No a San Siro.

Com'è prevedibile ci saranno conseguenze per lo stadio di Milano dopo i fischi a Gianluigi Donnarumma di mercoledì scorso. L'idea è che Roma venga presa in considerazione in tutti i casi, a meno che nessuno si prenda responsabilità per le condizioni del campo, altrimenti Milano poteva essere lo stadio perfetto. Invece la situazione ambientale, da prendere in considerazione in una sfida come quella contro la Svizzera, fa sì che San Siro non sia una possibile scelta.

Ricapitolando, Roma è attualmente l'unica sede della partita e ci dovrebbe comunque essere una comunicazione alla UEFA, in caso, che dovrebbe essere accettata. Bergamo è una possibile alternativa, mentre San Siro non ancora. Insomma, situazione in divenire.