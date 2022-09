TMW - L'Eintracht rischia di perdere a zero il talento di Ndicka: in Italia c'è già la fila per l'estate

Fonte: tuttomercatoweb.com

In un calciomercato fatto di tormentoni, uno dei prossimi sarà sicuramente il nome di Evan Ndicka. Fortuna che il classe 1999 di Parigi, professione roccioso difensore centrale, gioca in Germania. E storicamente i club tedeschi non si riducono all'ultimo giro di giorstra per decidere il futuro dei propri talenti: il transalpino, Nazionale Under 21, ha il contratto in scadenza nell'estate che verrà ma l'Eintracht Francoforte ha intenzione di risolvere l'arcano il prima possibile.

Le italiane ci sono

In estate ci ha pensato il Milan ma il giocatore ha preferito rimanere dulcis in fundo in Bundesliga nonostante una sola di stagione dalla scadenza del suo accordo a Francoforte. Ci ha pensato pure la Roma, ma il discorso è stato identito anche per il club dei Friedkin. Così adesso lo punta con concretezza la Juventus. Ndicka ha grande presente e altrettante prospettive. Magari, in un nuovo corso dove il tecnico possa affidarsi allo scouting, potrebbe essere più che un'idea.

Le percentuali sul futuro

Rinnovo con l'Eintracht 40%

Serie A 30%

Altre destinazioni 30%