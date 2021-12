TMW - La top 100 del girone d'andata: Romagnoli al 67° posto

Tuttomercatoweb ha stilato un report con la classifica dei 100 migliori giocatori, per rendimento, in questo avvio di campionato. Al 67° posto è stato collocato Romagnoli e questa è la giustificazione: "Con l'arrivo di Tomori e soprattutto le sue prestazioni è stato chiaro sin dall'inizio di questa stagione che il capitano del Milan parte dietro all'inglese e a Kjaer. La stagione però è lunga e piena di insidie e quando infatti il danese si è fatto male ecco Romagnoli tornare alla carica, tirato a lucido, con prestazioni che raramente nella passata stagione si erano viste. Pur di non sacrificarlo lo stesso Pioli ha ammesso di stare pensando di passare ogni tanto alla difesa a tre. Per ora è un'alternativa di lusso"