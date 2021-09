TMW - Milan, alla ricerca di una notte epica

Cercasi Milan disperatamente. E non perché i segnali fino ad oggi non siano arrivati, tutt’altro. L’obiettivo dei rossoneri deve piuttosto essere quello di ripristinare la magia che ha spesso accompagnato le notti epiche meneghine dei tempi belli, quelli in cui la musica della Champions rendeva invincibili anche versioni vulnerabili del Milan e terrorizzavano il malcapitato avversario di turno. Figuriamoci quanto sarebbe importante a livello di consapevolezza e convinzione nei propri mezzi riuscire a fare questo step ora che le cose hanno preso ad andare per il verso giusto, e la squadra di Pioli reclama quella nobiltà calcistica alla quale per blasone sa di appartenere. Al di là delle alchimie tattiche, dello scontro con un avversario ostico e temibile come l’Atletico del Cholo, il Milan deve cercare le motivazioni principalmente dentro sé stesso: guardandosi allo specchio e riconoscendo quella squadra che in notti come quella di oggi ha sempre trovato il suo habitat naturale