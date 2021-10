TMW - Milan-Hellas Verona: come arriva la formazione gialloblù in vista della gara con il Milan

Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione gialloblù in vista della gara tra Milan e Hellas Verona. Queste le scelte: "Due dubbi per Igor Tudor: Faraoni e Ilic sono ancora un po' acciaccati dopo le contusioni rimediate prima della sosta e restano in forse. A Peschiera si respira cauto ottimismo, e dunque il tecnico croato conta di poterli schierare entrambi dall'inizio. Di fianco all'ex City potrebbe esserci Veloso, pienamente recuperato dall'infortunio al polpaccio, che è però insidiato da Tameze. Dawidowicz e Gunter completeranno il terzetto, mentre Lazovic agirà al solito a sinistra. Non ci si attendono sorprese in attacco: Barak è un riferimento sulla trequarti, dovrebbe rinnovarsi il tandem Caprari-Simeone, entrambi in vantaggio su Kalinic per una maglia da titolare"