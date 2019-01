TMW - Piatek, senza pressioni e senza paura. Higuain è già un ricordo

Cambia maglia, non cambia la sostanza. Cambia lo stadio, non cambia il modo di segnare. E Krzysztof Piatek, attaccante che ha esordito in Italia meno di sei mesi fa, sa esattamente come si fa. Altro che pressione, quello che ha divorato e consumato lentamente Gonzalo Higuain. Il nuovo centravanti del Milan questa sera contro il Napoli, alla sua prima da titolare con la maglia rossonera, ha trascinato Gattuso e i suoi compagni verso le semifinali di Coppa Italia. L'ha fatto con una doppietta realizzata nella prima mezz'ora. Due tiri e due gol. Per certificare che in zona gol possiede il fiuto del gol dei grandi bomber.

L'aveva già ampiamente dimostrato col Genoa con 19 reti in 22 partite tra Serie A e Coppa Italia, cinque mesi da sogno che hanno incrementato il suo valore di mercato da quattro milioni di euro a 35 più bonus. Da inizio stagione sta travolgendo il nostro campionato con una voglia di spaccare il mondo che, a giudicare dalla gara di questa sera, non s'è arrestata col suo trasferimento nella Milano rossonera.

Contro il Napoli ha realizzato una doppietta che fa sorridere tecnico e dirigenza perché Piatek sembra esser sbarcato al Milan senza patire pressioni e aspettative. Quella pressione che dopo il rigore sbagliato contro la Juventus ha travolto Higuain e l'ha trascinato in un vortice negativo culminato con l'addio. E che ha prodotto come conseguenza l'arrivo di Piatek, il nuovo <i>pistolero</i> rossonero.