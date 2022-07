TMW Radio - Anellucci: "Dybala al Milan? Non vedo possibilità"

MilanNews.it

L'agente Claudio Anellucci è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di lunedì e ha commentato l'eventualità che il Milan possa fiondarsi su Paulo Dybala per il ruolo di trequartista: "Non vedo la possibilità Milan perché deve rinnovare Leao, alzare lo stipendio di Theo Hernandez e hanno perso Kessie proprio per non rinnovare con un ingaggio alto".