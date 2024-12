TMW RADIO - B.Galli: "Milan può fermare l'Atalanta? Sono gli episodi che fanno la differenza nel calcio..."

L'agente e presidente dell'AIACS Beppe Galli è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà, per parlare di vari temi.

Questo Milan può fermare l'Atalanta?

"Sono gli episodi che fanno la differenza nel calcio. Le squadre da metà classifica in su possono competere e vincere. Il campionato italiano è tosto, anche contro l'ultima devi faticare. Atalanta da Scudetto? E' la più europea che abbiamo in Italia, non è una sorpresa. Ogni tanto ha dei passaggi a vuoto che non gli hanno permesso quel salto di qualità che merita".