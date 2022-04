TMW Radio - Baiano: "Berardi, è tempo del salto: penso a Milan e Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex bomber Francesco Baiano ha commentato le notizie riguardanti la Serie A.

Chi vede più pronto nel Sassuolo al salto di qualità?

"Berardi, perché è arrivato il momento di confrontarsi con una squadra che punta a vincere lo Scudetto e a fare bene in Europa. E mi vengono in mente subito Milan e Napoli, per come giocano".