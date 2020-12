TMW RADIO - Bia: "Simakan ha margini di miglioramento ma sarà pronto tra un anno o due"

Giovanni Bia, intervenuto a TMW Radio, ha parlato di Simakan, obiettivo del Milan per la difesa: "Lo conosco bene, buono e con margini di miglioramento ma non so se sia già pronto: per i difensori stranieri non è facilissimo adattarsi al calcio italiano. Oggi non cambia la qualità del Milan, magari lo può fare tra un anno o due".