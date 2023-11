TMW RADIO - Braglia: "Non c'è la stessa tranquillità degli anni scorsi nel Milan"

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: Braglia:" Nel Milan mancano Ibra e Maldini, manca la guida. Orlando:" Il Milan in campo non ha il piano B, l'assenza di Bennacer pesa."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole:

Una giornata con tante partite difficili:

"Le due partite clou sono Juventus-Inter, Milan-Fiorentina e quella del Napoli. La sorpresa potrebbe esserci a San Siro. Non c'è la stessa aria e tranquillità degli anni scorsi in casa Milan. La perdità d'identità della squadra coincide con la perdita di elementi come Maldini e Ibrahimovic. Chi da tranquillità non sono solo i calciatori ma anche chi non è in campo".

Cosa ne pensa delle difficoltà in casa Milan?

"Un conto è il campo, un conto è il fuori campo, ma a volte questo è predominante. Il mio Genoa ha perso Bagnoli ed è retrocesso. Una persona rappresentativa della credibilità può portare discrepanze negli equilibri, che sono fondamentali. I giocatori molte volte sono viziati, diventiamo dei bambini senza una guida. Ecco perché l'Inter oggi domina, perché ha queste caratteristiche in società".