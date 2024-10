TMW Radio - Braglia: "Ritengo che il Milan debba giocare per qualcosa d'importante"

vedi letture

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno l'ex portiere Simone Braglia.

C'è Fiorentina-Milan nel weekend. Partita verità per entrambe:

"E' una partita delicata per il Milan, perché ci si aspetta sempre qualcosa di più. Ritengo che il Milan debba giocare per qualcosa d'importante, dovesse perdere, e ci sta, sarebeb grave. Qualche problema ancora c'è, e siamo lontani dal risolverli. Ricadrebbe nelle ennesime polemiche che riguardano il mercato e Fonseca. Nessuno poi in società esce per sostenerlo pubblicamente, quindi per questo è una partita delicata".

Quanto perde la Juventus senza Bremer?

"Tanto ma non peserà. Sarà importante, ma un giocatore non conta così tanto. E' la società che conta. E' tornata la Juve di Boniperti e Agnelli, si percepisce una società che vuole tornare a vincere ovunque. Per me la Juve vincerà la Champions. E dirò anche di più. Vedendo tutti i risultati di Champions, quest'anno ci sarà una finale italiana con l'Inter".

Inter, le vicende esterne possono incidere in campionato?

"L'Inter deve ritrovare la solidità dello scorso anno. Il Torino è temibile, potrebbe mettere in crisi i nerazzurri".