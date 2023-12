TMW Radio - Brambati: "Gli organici completi sono Inter, Napoli e Milan. Logico, se poi il Milan ha una morìa di giocatori..."

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Quanto questa Roma è credibile per il quarto posto?

"I numeri dicono che è credibile. L'acquisizione di Lukaku ha fatto alzare l'asticella ma c'è grande concorrenza. La Juventus in questo momento come organico è come una 500 che va a 2mila all'ora, non è una Ferrari. Gli organici completi sono Inter, Napoli e Milan. Logico, se poi il Milan ha una morìa di giocatori e il Napoli non trova la quadra, è un altro discorso".