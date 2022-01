TMW Radio - Bucchioni: "Milan grande squadra, ha rallentato perché aveva fuori diversi giocatori"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato così il momento del Milan: "Io dico che è stato messo il Milan già fuori ma è una grande squadra, ha rallentato perché aveva fuori diversi giocatori, tutto l'attacco in pratica. Il Milan non ha più le coppe e potrà giocare più tranquillamente. Inzaghi lo sa, sono i più forti ma non hanno già vinto lo Scudetto. Per me tornerà anche il Napoli, così come l'Atalanta".