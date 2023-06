TMW RADIO - Cerruti: "Galliani è stata la più grande intuizione di Berlusconi nel calcio"

MilanNews.it

Ospiti: Ordine:" Lui voleva essere sempre informato sul Milan." Serafini:" La più grande intuizione prendere Gullit." Cerruti:" La più grande intuizione è stato Adriano Galliani." Impallomeni:" Mi mandò un regalo dopo l'infortunio." Maracana con Marco Piccari

A parlare di Silvio Berlusconi a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Alberto Cerruti. Ecco le sue parole:

Un pensiero su Silvio Berlusconi:

"Mi ricordo il 15 maggio 1988, quando il Milan pareggiò a Como e vinse il primo titolo dell'era Berlusconi. Fui ospite ad Arcore, dove vide la partita. Mi ricordo che brindò col padre e si commosse, dicendo che doveva tutto a lui. Ricordo sempre una frase: 'Da ogni male bisogna ricavare un bene'".

La più grande intuizione nel calcio?

"Adriano Galliani. Quando lui prese il Milan, tutti pensavano che si sarebbe affidato al cugino e invece scelse Galliani perché aveva competenza calcistica nel Monza. E' stato il più bravo e fedele collaboratore di Berlusconi. E' stato l'uomo più importante del suo Milan".

Che futuro si aspetta ora per il Monza?

"Spero che non sia svenduto come il Milan. Spero che i figli portino avanti il desiderio del papà e lascino la guida a Galliani. Il Monza deve andare avanti per Berlusconi, non svanire perché non c'è più lui".

Una partita simbolo del suo Milan?

"18 maggio 1994, Milan-Barcellona 4-0. Quella fu la più bella Champions per il valore tecnico degli avversari".