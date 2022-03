TMW Radio - Daino: "Al Milan vanno fatti i complimenti, ha giocato una partita senza paura"

MilanNews.it

Daniele Daino, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione "Maracanà" di TMW Radio, commentando la sfida vinta ieri sera dal Milan in casa del Napoli: "Sono molto contento per il Milan. Abbiamo trovato un Milan a cui vanno fare i complimenti. Ha fatto una partita senza paura, da grande squadra che lotterà fino alla fine per lo Scudetto. I giocatori del Milan cominciano ad affrontare queste sfide in maniera importante. Tra gli allenatori che sono lì davanti, Pioli quando cambia le azzecca tutte nelle partite che contano. Sta facendo un ottimo lavoro nelle letture delle partite. Vedi prima di questa il derby".