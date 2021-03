TMW RADIO - De Luca: "Il Milan fatica senza Ibra"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista Massimo De Luca, il quale ha parlato così del campionato di Serie A: "Il Milan senza Ibra fa fatica. Fonseca? Non lo salvo troppo, anche se mi è simpatico. Ha dimostrato di essere molto duttile, ha vissuto un caso spinoso come quello con Fonseca ma andava gestito diversamente, magari solo con una multa. In questa fase manca il Mkhitaryan di inizio campionato".