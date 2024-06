TMW RADIO - De Paola: "Finalmente l'Italia gioca come una squadra"

vedi letture

In merito al percorso della Nazionale Italiana in questo Euro2024, è intervenuto così TMW Radio, Paolo De Paola che ha parlato dell'Italia di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro l'Albania.

I complimenti a Spalletti: "Finalmente abbiamo un ct che fa giocare la nazionale come una squadra. Ti dirò di più, dopo queste partite mi sono piaciute Germania e Italia, meno la Spagna e ancor meno l’Inghilterra che parte coi favori del pronostico. La Serbia è stata dignitosa in campo e l’Inghilterra nel secondo tempo non l’ha mai presa. La rabbia di Spalletti a fine partita è giustificata, non si può rischiare di perdere due punti in una partita dominata. Un rischio che nasce da una sciocchezza di Calafiori che era stato impeccabile fino a quel momento. Questa nazionale è anni luce lontana da quelle degli ultimi anni in positivo".