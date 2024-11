TMW Radio - De Paola: "Tonali è stato 'liberato' da Spalletti, come visto nel Milan scudettato"

Il direttore Paolo De Paola è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Italia, vittoria importante col Belgio per la qualificazione ai quarti di Nations League:

"Non è stata esaltante come le ultime viste, ma è stata produttiva. Sicuramente un impegno difficile ma non passerei neanche all'esaltazione di queste prove, perché la Nations League conta relativamente. Conteranno le qualificazioni mondiali, è una Nazionale libera mentalmente, che fa cose semplici, è più fluida e con un centrocampo tra i più forti d'Europa. Non mi esalterei però troppo, perché abbiamo preso troppe scottature in passato".

Barella dietro le punte piace?

"Ci sta, il centrocampo è comunque quello che mi dà più sicurezza. E' un'Italia che poi sulle fasce fa bene, con Di Lorenzo ritrovato, Dimarco uno dei migliori in assoluto. Abbiamo giocatori con ottimi prospettive, bisogna manternere questa leggerezza".

Frattesi e Tonali come li ha visti?

"Frattesi ha mantenuto un atteggiamento positivo, seppur non trovi molto spazio all'Inter. In Nazionale dà il meglio di sè in maniera positiva. Tonali uguale, chiusa una parentesi personale di luci e ombre, è un giocatore che in Nazionale sta dando un apporto concreto. E' stato 'liberato' da Spalletti, come visto nel Milan scudettato".