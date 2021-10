TMW RADIO - Dg Pergolettese: "Vi racconto di quando stavo per prendere Messias"

Cesare Fogliazza, dg della Pergolettese, ha parlato in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Si aspettava questa esplosione di Lucca?

"A Palermo ha fatto molto bene, è un buon giocatore. Sono contento per lui, sta dimostrando di meritarsi tutta la fiducia del Pisa che ha investito su di lui. Hanno visto bene".

Qualcuno pesca dalla Serie C.

"Sì, guardate il Frosinone che ha tre calciatori titolari che arrivano dalla C. Oppure Messias, che ha fatto la Serie C, poi è salito al Crotone e adesso si trova al Milan dove, nonostante si sia infortunato, già un piccolo spazio se lo sta ritagliando. Pensate che lo stavamo prendendo noi!".

Ci racconta?

"Quando era al Gozzano, volevano tenerselo: poi è intervenuto il Crotone e lui ha preferito la Serie B. Noi ci avevamo parlato ed eravamo convinti che avremmo chiuso".