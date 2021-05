TMW RADIO - Di Gennaro: "Ibra ha fatto la differenza. Pioli ha vinto alla grande"

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro.

Pioli, quali i suoi meriti per i risultati del Milan?

"Lo conosco come persona, oltre come tecnico. So cosa ha fatto a Firenze dopo la tragedia di Astori, ha ripreso in mano una situazione difficile. E ha creato un ambiente bello al Milan. Quest'anno tra infortuni e cali fisici e mentali hanno messo a repentaglio l'obiettivo Champions. Ieri ha vinto alla grande, dominando. La qualità maggiore è il gruppo, coeso e che ha integrato bene i giovani e i nuovi arrivi. Ibra ha fatto la differenza fino a un certo punto, prima degli infortuni. Si è creduto nella forza del gruppo, del gioco, poi anche i singoli hanno fatto la differenza come ieri sera. La vittoria di ieri è importante, vista anche la difficoltà della Juventus".