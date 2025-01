TMW Radio - Di Gennaro: "Il discorso riguarda la società. È la società che crea mentalità, è sempre stato così"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Lotta quarto posto, è solo Juve-Lazio? Milan fuori?

"Sul Milan non riesco a capire la differenza tra Pioli, Fonseca e Conceicao? Il ciclo poteva essere finito, anche Maldini voleva cambiare per fare lo scatto in avanti, ma si doveva andare su un profilo diverso. Cosa cambia ora tra Fonseca e Conceicao? Cosa cambia come gioco? Cosa può cambiare questo allenatore? Il discorso riguarda la società. E' la società che crea mentalità, è sempre stato così".