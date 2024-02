TMW RADIO - Di Gennaro: "Il Milan sta facendo qualcosa di importante, ma lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"

A parlare del turno di Serie A è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro. E in particolare ha detto la sua sull'Inter e se dopo la vittoria di Roma è in fuga: "Fuga non lo so, c'è una partita da recuperare ma insieme al City è imbattuta nel 2024. E' la squadra più forte, lo sta dimostrando, ma sappiamo che ci sono le coppe ora ma ha una capacità di gestione dell'organico importante.

Il Milan anche sta facendo qualcosa d'importante, ma per recuperare non devi sbagliare nulla mentre l'Inter mezzo passo falso può farlo. Per me lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter".