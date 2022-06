TMW Radio - Di Gennaro: "Serie A cimitero degli elefanti? Il Milan lavora con le idee"

MilanNews.it

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulla Serie A, quale cimitero degli elefanti: "Il Milan lavora con le idee ad esempio. Per il resto sono d'accordo che le politiche viste finora non convincono. Le nostre squadre vanno sul sicuro, non vanno sulle scommesse o sui giovani. Non lo hanno mai fatto. Se una squadra big prende due giovani di prospettiva e poi vai male, ti sfondano".