TMW Radio - Di Napoli: "Napoli favorito contro il Milan in Champions"

Come commenta i sorteggi Champions? "Al di là di Milan-Napoli, per l'Inter è abbordabile. E' più di 6,5".

Su Napoli-Milan?

"Quando arrivi in fondo le motivazioni sono diverse dal campionato. Certo, al Milan sembra aver detto peggio per la qualità di quest'anno del Napoli, ma alla fine almeno un'italiana andrà in semifinale ed è importante".

E per Milan-Napoli che percentuali ci sono?

"60% Napoli, ma anche se avesse preso l'Inter le chance dei rossoneri sarebbero le stesse".