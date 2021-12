TMW Radio - Ferri: "L’assenza di Kjaer condiziona gli equilibri in difesa del Milan"

Quanto mancherà Kjaer al Milan? Questa la risposta di Riccardo Ferri a Stadio Aperto, su TMW Radio, ai microfoni di Niccolò Ceccarini e Dimitri Conti: "Tantissimo. Con Tomori è uno di quei due giocatori di cui il Milan non può privarsi, perché ti dà personalità e tranquillità al reparto. Qualche anno fa tra l'altro non era così completo, è migliorato in età avanzata. La sua perdita condiziona molto gli equilibri della difesa".