TMW Radio - G. Galliani: "Il trofeo che ricordo di più? Ne dico due: le Champions del 1989 e del 2003"

MilanNews.it

Gianluca Galliani, figlio dell'ex ad rossonero Adriano, ha raccontato a TMW Radio, durante Storie Di Calcio. "Il trofeo che ricordo di più? Ne dico due. La prima Champions a Barcellona nell'89 con tanti tifosi del Milan in esodo per quella finale. Certe vittorie sono veramente speciali. E poi la Champions del 2003, perché quando batti Inter in semifinale e Juve in finale con partite tiratissime ha un sapore diverso".