TMW RADIO - Gavillucci (ex arbitro): "Vedendo gli atteggiamenti di Mourinho i giocatori assorbono come spugne, Roma squadra difficile da arbitrare"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex arbitro Claudio Gavillucci: "La Roma è una delle squadre più difficili da arbitrare, dal punto di vista ambientale. Sia la Roma che la Lazio. Quanto incidono gli atteggiamenti dei tecnici? Tanto. Vedendo la storia di Mourinho, ma anche quella di Sarri, i giocatori assorbono come spugne certi atteggiamenti. E non fa bene. Gli arbitri arrivano preparati, non prevenuti".