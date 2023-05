TMW Radio - Giunti su Kalulu: "Lo Scudetto l'anno scorso è arrivato anche grazie a lui"

Ascolta l'audio

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci - Ospiti: Federico Giunti

Federico Giunti, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a TMW Radio soffermandosi anche su Pierre Kalulu: “Non so per quale motivo sia stato utilizzato di meno nell’ultimo periodo. Il rientro di Kjaer e il buon rendimento di Thiaw hanno generato più concorrenza. Personalmente credo possa essere schierato anche sulla fascia. È comunque giusto assolutamente che resti nel gruppo, perché l’anno scorso lo scudetto è arrivato anche grazie a lui".