TMW Radio - I voti di Calamai: "6 al Milan, 5 a Maldini. 9 a Ibra"

PENNA E CALAMAI di Luca Calamai: "Al campionato do 6.5, ucciso dal Napoli. Giuntoli 9, non ha sbagliato un colpo. Inter 6: con la rosa che ha, Inzaghi non è riusciuto a esprimere il vero valore. 8,5 alla Lazio e a Sarri". Maracanà con Marco Piccari

Nella sua rubrica Penna e Calamai a TMW Radio, Luca Calamai ha dato i voti alla Serie A: "Ho fatto un bilancio della stagione. Non è stato un gran campionato, il Napoli lo ha ammazzato. Voto 9 per i partenopei, voti alti per Giuntoli, che ha costruito una grande squadra che era una scommessa. L'Inter prende 6, ha una rosa forte ma non è mai riuscito a esprimersi ad alti livelli. 6 anche a Inzaghi, che si gioca tutto nelle partite secche ma nel campionato ha faticato. E' un uomo da classiche, l'Inter però valeva molto di più. Nessuna sufficienza alla Juventus, anche se la penalizzazione incide in modo importante. 4 a Pogba, 5 a Vlahovic. 8 alla Lazio, che dopo il Napoli è la squadra che ha fatto meglio anche come qualità di gioco. 8,5 a Sarri, era dai tempi di Napoli che non si vedeva la mano su una sua squadra. 7 a Bologna e Monza, che non faranno le coppe ma hanno fatto un bellissimo campionato. 7,5 a Motta, che ora mette Saputo nelle condizioni di dire cosa vuole fare.

7,5 a Palladino, tecnico bravissimo. Il Monza potrebbe diventare il Chelsea italiano. 6 alla Fiorentina, perché l'ottavo posto è il minimo sindacale, 6,5 ad Italiano che ha dato comunque un'identità alla squadra. 5,5 al Torino, che aveva solo il campionato e aveva semi importanti ma non è riuscita a farli crescere. 6 al Milan e 6-- a Pioli. E' vero che non si possono fare sempre miracoli, ma ho visto poco quest'anno. Maldini 5 per la campagna acquisti. 9 a Ibrahimovic per quanto ci ha fatto divertire in campo e fuori. 6 alla Roma e a Mourinho. E' mancato il titulo, con tanti alibi però".