TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan deve approfittare di un'Atalanta irriconoscibile. Se dovesse vincere..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Queste le sue parole:

Pagliuca dice che Donnarumma è vittima di una campagna di stampa denigratoria...

"Credo che sia molto bravo ma incappa spesso anche in infortuni clamorosi. Siamo tutti con lui, affinchè torni quello dell'Europeo. E' un talento, come ha confermato Spalletti, ci si aspetta che sia sempre pronto e dal rendimento alto. Non è così ma anche lui deve trovare un allenatore che migliori le sue caratteristiche. Non può accontentarsi del suo talento, deve metterci qualcosa di più, lavorare".

Il Milan riuscirà a rimanere in scia di Inter e Juve dopo la sfida contro l'Atalanta?

"Deve approfittare di un'Atalanta irriconoscibile, ha diversi problemi. Ha deluso, al netto del risultato col Torino, sotto l'aspetto del carattere. Il Milan deve avere fiducia, ha vinto due partite in emergenza completa. Se vince non è da escluderla nella lotta Scudetto. Parte svantaggiata ma sperare non costa nulla e il campionato è ancora lungo. Se riesce a bloccare l'emorragia infortuni, il Milan potrà migliorare".