TMW Radio - Impallomeni: "Pioli non vede l'ora di smarcarsi dalla dipendenza da Leao testando anche gli altri"

vedi letture

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, del turno di campionato.

Milan che vince e aggancia l'Inter in testa, schierando diversi seconde linee. E Pioli dice di preferire una rosa corta:

"A livello comunicativo dice bene di Leao, ma lui non vede l'ora di smarcarsi dalla dipendenza dal portoghese. Testando anche gli altri, che sono molto interessanti, si cerca di smarcare da questa dipendenza. Proprio come fece l'anno dello Scudetto. Grazie a questa coesione e un gruppo sempre pronto può fare la differenza. Lui vuole arrivare in fondo col gruppo".